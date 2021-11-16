عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

كشفت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، تفاصيل نشر مئات الوثائق الإسرائيلية ذات التصنيف ”الأمني الأعلى“ عن طريق الخطأ على أحد المواقع الحكومة في إسرائيل، وذلك بسبب خطأ وقع فيه ضباط إسرائيليون.



وقالت الصحيفة العبرية، إن ”مئات الوثائق ذات التصنيف الأمني الأعلى المتعلقة بإحدى وحدات الاستخبارات السرية التابعة للجيش نشرت عن طريق الخطأ على موقع المحاكم على الإنترنت“.

وأوضحت الصحيفة، أن ”هذه الوثائق والتي تصنف على أنها سرية خاصة بإحدى وحدات الجيش الإسرائيلي نشرت بالخطأ كجزء من إجراءات قانونية بين ضابط في الوحدة والجيش“، مشيرة إلى أنها نشرت بعد أن وضع ضابط إسرائيلي عليها علامة أنها متاحة للجمهور.