ماذا طلب أمير قطر من سفير مصر أثناء تقديم أوراق اعتماده بالدوحة؟

الشارقة - اميمة ياسر - قدّم عمرو الشربيني سفير مصر في الدوحة، الاثنين، أوراق اعتماده إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر.

ونقل سفير مصر، خلال اللقاء، تحيات رئيس الجمهورية إلى أمير قطر، موضحاً ما تمثله المرحلة الراهنة من مرحلة جديدة في علاقات البلدين وما تعبر عنه من رغبة مشتركة للمُضي قُدماً بتلك العلاقات نحو مزيد من التعاون المشترك على أساس المصالح المتبادلة.

من جانبه، طلب أمير قطر نقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمناً التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، ونوه باهتمام قطر بتفعيل التعاون مع مصر في كل المجالات والارتقاء بالعلاقات بين البلدين، متمنياً للسفير المصري النجاح في أداء مهامه.

قدّم السفير عمرو الشربينى سفير مصر فى الدوحة أوراق اعتماده اليوم الاثنين إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية، نقل سفير مصر خلال اللقاء تحيات رئيس الجمهورية إلى أمير قطر، موضحاً ما تمثله المرحلة الراهنة من مرحلة جديدة في علاقات البلدين وما تعبر عنه من رغبة مشتركة للمُضي قُدماً بتلك العلاقات نحو مزيد من التعاون المشترك على أساس المصالح المتبادلة.