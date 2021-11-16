رئيس "حقوق النواب" معلقًا على عودة منتدى شباب العالم: مصر أرض الحب والسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - ​​(الخليج 365):

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن عودة منتدى شباب العالم في ثوبه الرابع، رسالة للعالم بأن مصر أرض الحب والسلام، ويعزز من مكانة مصر، كما أنه فرصة جادة للشباب من مختلف الدول للتعبير عن آرائهم في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ليست الشبابية، ومن ثم الخروج برؤى واضحة تسهم في مستقبل أفضل لشعوبهم، و فرصة كبيرة للترويج السياحي.

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن منتدى شباب العالم هو منصة حوارية بين مختلف شباب العالم للتعرف على تطلعاتهم ومقترحاتهم بشأن مشاكل وملفات حيوية مطروحة على مائدة الساحة الدولية، وهو استكمال لسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي انتهجها منذ ولايته بالإيمان بقدرة الشباب وإتاحة المجال لهم في التعبير عن فكرهم وكسر باب العزلة والتهميش، ومن ثم مد جسور الثقة المتبادلة ونقل ما يطرحونه للمنافذ الدولية.

ولفت "رضوان"، إلى أن المنتدى فرصة حوارية بين مختلف الشباب بدول العالم لتبادل الأفكار ومن ثم نقل الخبرات والتجارب بين الدول وبعضها في معالجة القضايا المشتركة كما أنه يساهم بشكل كبير فى خلق وإتاحة الفرص أمام الشباب لكى يصبحوا مؤهلين للمشاركة فى بناء الوطن.

وشدد أن كل ذلك يترجم اهتمام القيادة السياسية بالشباب كركيزة أساسية ونقطة انطلاق نحو المستقبل، ليس على المستوى الوطني فقط بل على المستوى الدولي وتمثيلهم لمصر أمام شباب العالم المشاركين بالمنتدى.