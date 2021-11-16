مصرع شاب وإصابة 4 في تصادم سيارة و 3 درجات نارية بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقي شاب مصرعه، فيما أصيب 4 آخرون، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي و3 دراجات نارية وتروسيكل، بمركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين تصادم سيارة ملاكي 3 دراجات نارية وتروسيكل بقرية " 17" التابعة لمركز الفرافرة، أسفر عن وفاة "محمود ضاحي عبد الواحد"، 28 عامًا من دير مواس بمحافظة المنيا، وإصابة كل من محمد عادل محمد عبد الحميد 22 عامًا، ومقيم قرية "17" بالفرافرة، جمال محمد صادق الحديدي، 22 عامًا، ومقيم قرية "17" بالفرافرة، فارس عبد الغني عبداللطيف 21 عامًا، ومقيم قرية "الشيخ مرزوق" بالفرافرة، أحمد عبد السلام عبدالسلام 18 عامًا، ومقيم قرية 17 التابعة لمركز الفرافرة.

جرى نقل جثة المتوفي والمصاب لمستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العام لمباشرة التحقيق.​