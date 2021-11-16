جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بـ"اليوبيل الفضي".. و خالد الطوخي يكرم تامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة –الخليج 365:

احتفلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بيوبيلها الفضي، تحت شعار "25 عاما من الريادة والنجاح"، على مسرح الجامعة، وذلك بحضور خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، والكاتب والإعلامي محمد فودة عضو مجلس الأمناء ومستشار الجامعة، والدكتور محمد عمر أبو دوح، رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس ونخبة من رموز المجتمع، كما قدمت الحفل الاعلامية فرح علي.

وكرم خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، النجم تامر حسنى تكريما رسميا بمنحه "درع الجامعة"، لكونه أهم فنان مؤثر حالياً محليا ودوليا في الشباب المصري و العربي ،ولكونه نجما من طراز خاص، ويعد سفيرا للإنسانية، كما أنه بالأرقام أيقونة فنية حقيقية وركيزة أساسية من ركائز القوى الناعمة فى مصر، ويمثل طاقة فنية متفجرة ليس في مجال واحد فقط بل في مجالات متعددة وجميعها حقق فيها نجاحا ساحقا و كسر جميع الأرقام السابقة لأي نجم على مر العصور و حقق ارقاماً غير مسبوقة في عالم السينما و الغناء معاً سواء كمؤلف افلام أو شاعر غنائي، أو ملحن، أو مطرب، أو ممثل، أو مخرج، أو منتج، أو ممثل أو مطرب، كل هذه المجالات اقتحمها ببراعة واحترافية وحقق فيها نجاحا عبقريا جعل إدارة "بيج ابل أوورد" العالمية تهديه درع اسطورة القرن وهو العربي الوحيد المعترف به في هوليوود بالبصمة الإسمنتية ضمن ٢٥٠ فنان عالمي على مر العصور و حاصل على شهادتين من "جينيس ريكورد" العالمية للأرقام القياسية .

وصعد تامر حسنى على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ووجه الشكر لخالد الطوخي على هذا التكريم وأيضا وجه الشكر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مؤكدا أنها واحدة من أعرق الجامعات في مصر، وتقدم مستوى علمي راقي ومميز، وتعمل دائما على دعم الطلاب وتنويرهم، مهنئا خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء باليوبيل الفضي، و شاكرا اياه على دعمه الكبير للعملية التعليمية.

وفي نفس السياق وجه الفنان تامر حسني التحية لمستشار رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الإعلامي محمد فودة، قائلا: "هو من ساعدني وساندني بمقالاته الجريئة والداعمة في وقت كان كل الإعلام المعاكس ضدي وكان هو الوحيد من وقف بجانبي في هذا الوقت فكان نعم الصديق والإعلامي المحترف الذي قدم لي المساعدة دون أن تكون هناك سابق معرفة حينها".

ويواكب هذا العام مرور 25 عامًا على إنشاء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، وهو الدور الذي انتهجته مؤسستها الراحلة الدكتورة سعاد كفافى، التي وضعت ملامحها و أرست دعائمها لتصبح اليوم إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.

وقدم نجم الجيل تامر حسني خلال الحفل بأقة من أجمل أغانيه الرومانسية و العاطفية والحماسية الإيجابية المحفزة على النجاح والداعية للأمل والتفاؤل.