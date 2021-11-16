مجهول يصيب 5 مراهقين في إطلاق نار بمدرسة أمريكية

أصيب خمسة فتية في إطلاق نار وقع قرب مدرسة ثانوية في ولاية كولورادو الأمريكية، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقالت شرطة مدينة أورورا في ولاية كولورادو إنّ عناصرها توجّهوا إثر تلقّيهم بلاغات إلى متنزّه قرب مدرسة "سنترال هاي سكول" الثانوية حيث وجدوا خمسة جرحى بالرصاص تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً.

وأضافت الشرطة على تويتر أنّ "المشتبه به مجهول الهوية وغادر المكان"، مشيرة إلى أنّه "تمّ نقل ما مجموعه خمسة أشخاص إلى المستشفى".

وأوضحت أنّ "الواقعة لم تحصل داخل المدرسة بل إلى الشمال منها في متنزّه نوم بارك".

وبعد عام اقتصر فيه التدريس بغالبيته على التعلّم عن بعد، عاودت المدارس الأميركية التعليم الحضوري ممّا زاد المخاوف من وقوع عمليات إطلاق نار داخل المؤسسات التربوية، وقد سجّلت حوادث عدة محدودة النطاق في الأسابيع الأخيرة.

ووفق بيانات جمعتها صحيفة واشنطن بوست تعرّض أكثر من 256 ألف طالب لعنف مسلّح في المدارس الأميركية منذ قُتل 13 شخصا في مجزرة في مدرسة كولومباين الثانوية في كولورادو في 1999.

ويشمل هذا العدد أولئك الذين حوصروا بأعمال العنف من شهود أو أشخاص أجبروا على إخلاء مؤسّسات تربوية بسبب عمليات إطلاق نار.

وفي العام 2018 سُجّلت 29 عملية إطلاق نار في المدارس، فيما سجّلت 23 عملية من هذا النوع في العام 2019.

وعملية إطلاق النار التي أوقعت داخل مدرسة أكبر عدد من القتلى في السنوات الأخيرة تعود إلى 2018 حين قُتل 17 شخصاً برصاص طالب سابق أطلق النار في ثانوية في باركلاند في فلوريدا.