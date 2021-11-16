مجلس الأمن: يجب نبذ العنف في الاعتراض على نتائج الانتخابات العراقية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ 35 دقيقة

رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي، بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن العملية الانتخابية في العراق ومساعدة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لهذه العملية، مؤكدين ضرورة نبذ العنف في الاعتراض على النتائج.

وأثنى أعضاء مجلس الأمن، في بيان الإثنين، على نتائج هذه الانتخابات وعلى التقييم الإيجابي لمراقبي الانتخابات الدوليين في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وهنؤوا حكومة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على انتخابات تمت إدارتها بشكل جيد تقنياً وأجريت في ظروف سلمية بشكل عام، في 10 أكتوبر 2021.

وأقر البيان بدور بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “في دعم جهود الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في تخطيط وإجراء انتخابات حرة ونزيهة يقودها ويملكها العراقيون”.

وجدد أعضاء مجلس الأمن إدانتهم لمحاولة الاغتيال، التي وقعت في 7 نوفمبر 2021، ضد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، والتهديدات المتواصلة ضد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية، معربين عن أسفهم لاستخدام العنف من أجل تسوية المظالم المتعلقة بالانتخابات، وحثوا جميع الأحزاب السياسية على اتباع الوسائل القانونية والسلمية لحل هذه المظالم، ونددوا بمحاولات تشويه سمعة الانتخابات.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن في البيان عن تطلعهم إلى تشكيل سلمي لحكومة شاملة من شأنها أن تقدم إصلاحات ذات مغزى لتلبية احتياجات وتطلعات جميع العراقيين، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمعات المهمشة، وجددوا دعمهم لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه.