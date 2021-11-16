انتصار جديد لبايدن.. توقيع خطة البنى التحتية بقيمة تفوق الترليون دولار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ 51 دقيقة

أشار الرئيس الأميركي، جو بايدن، في كلمة له بمناسبة توقيع خطة البنى التحتية، إلى أن “القانون الذي أوقعه اليوم دليل على أن الجمهوريين والديمقراطيين يمكنهم أن يلتئموا ويحققوا نتائج”، لافتًا إلى أن “القانون الجديد سيحسن من حالة الجسور والنقل العام والمطارات والموانئ.

وشدد على أن “أميركا تتحرك من جديد وحياة الأميركيين ستتغير نحو الأحسن”، موضحًا أن “القانون الجديد سيحسن من قدرتنا على مواجهة الكوارث الطبيعية”.

واعتبر أن “إعصار أيدا الأخير كلفنا خسائر تقدر بـ59 مليار دولار”، مشددًا على أن “استثمارنا في البنية التحية بفضل هذا القانون الجديد سيكون أحسن من الصين”.

وتخصص الخطة التي أقرها الكونغرس قبل نحو عشرة أيام بعد مفاوضات مضنية، 1200 مليار دولار لتجديد وبناء جسور وطرق ومحطات لشحن السيارات الكهربائية وقنوات للمياه.

كما تنص الخطة على تطوير النقل العام والانترنت العالي السرعة.

ويرى بايدن أن تلك المشاريع ستمكن الولايات المتحدة من “الفوز في المنافسة” مع الصين التي سيعقد مع رئيسها شي جينبينغ اجتماعا عبر الإنترنت مساء الإثنين (بتوقيت واشنطن).