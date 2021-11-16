استفزاز إيراني لسفينة حربية أميركية في خليج عمان.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

اقتربت مروحية تابعة للبحرية الإيرانية من سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية في خليج عمان وطوقتها ثلاث مرات في حادث انتهى من دون أن يؤثر على العمليات الأمريكية، وفق ما أفادت به وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، الاثنين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن المروحية الإيرانية وصلت إلى مسافة 25 ياردة (75 قدما)، من سفينة إيسكس الحربية.

وأضاف أنه “أمر خطير لأنه قد يؤدي إلى حسابات خاطئة”، ولم يحدد متى وقع الحادث.

وشدد كيربي على حق الطاقم في الدفاع عن النفس في وجه أي تهديدات محتملة.

وتتواجد البحرية الأميركية بشكل منتظم في الخليج. وغالبا ما اتهمت واشنطن طهران بنشاطات “استفزازية”، خصوصا في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إنتاج النفط العالمي.