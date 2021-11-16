شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يحذر من عدم استبعاد إغلاق جديد في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الباب مفتوحا اليوم الاثنين،أمام إغلاق آخر لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) هذا الشتاء ، محذرا من أنه ينبغي على المواطنين الحصول على التطعيمات والجرعات المعززة لتجنب فرض قيود جديدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن جونسون قوله في مؤتمر صحفي متلفز اليوم الاثنين، إن هناك :" موجة جديدة" من كوفيد19- تنتشر في جميع أنحاء أوروبا مما اضطر الحكومات إلى إعادة فرض قواعد أكثر صرامة ... التاريخ يظهر أننا لا نستطيع تحمل أن نكون راضين عن النفس".

وعندما سئل بشكل مباشر عن إمكانية إغلاق آخر في عيد الميلاد هذا العام ، أجاب جونسون بأنه لا يوجد شيء في البيانات الحالية يشير إلى الحاجة إلى القيود، ولكنه حذر قائلا " من الواضح إننا لا نستطيع استبعاد أي شيىء " .