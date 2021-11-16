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جونسون يحذر من عدم استبعاد إغلاق جديد في بريطانيا

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الدمام - شريف احمد - ترك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الباب مفتوحا اليوم الاثنين،أمام إغلاق آخر لمواجهة (كوفيد19-) هذا الشتاء ، محذرا من أنه ينبغي على المواطنين الحصول على التطعيمات والجرعات المعززة لتجنب فرض قيود جديدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن جونسون قوله في مؤتمر صحفي متلفز اليوم الاثنين، إن هناك :" موجة جديدة" من كوفيد19- تنتشر في جميع أنحاء أوروبا مما اضطر الحكومات إلى إعادة فرض قواعد أكثر صرامة ... التاريخ يظهر أننا لا نستطيع تحمل أن نكون راضين عن النفس".

وعندما سئل بشكل مباشر عن إمكانية إغلاق آخر في عيد الميلاد هذا العام ، أجاب جونسون بأنه لا يوجد شيء في البيانات الحالية يشير إلى الحاجة إلى القيود، ولكنه حذر قائلا " من الواضح إننا لا نستطيع استبعاد أي شيىء " .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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