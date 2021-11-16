عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صاروخ روسي يثير غضب الغرب.. قطار التوتر يصل الفضاء

الإثنين 15 نوفمبر 2021

الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، إن روسيا اختبرت صاروخًا مضادًا للأقمار الصناعية ما تسبب في انتشار حطام بالفضاء.



وتابعت الوزارة في بيان أن التجربة الصاروخية الروسية "غير المسؤولة" تهدد مصالح جميع الدول.

فيما قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن التجربة الصاروخية الروسية المضادة للأقمار الصناعية تظهر تجاهل موسكو لأمن الفضاء وسلامته.

وفي ملف آخر، قالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان حول الأزمة الحالية على حدود كييف، "لا نزال نشهد نشاطا عسكريا روسيا غير عادي بالقرب من الحدود الأوكرانية".

في المقابل، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن التدريبات العسكرية التي تجريها واشنطن وحلف شمال الأطلسي في البحر الأسود تمثّل "استفزازا"، وفق ما أورد الكرملين.

وأوضح الكرملين في بيان أن بوتين تحدث خلال المكالمة عن "الطبيعة الاستفزازية للتدريبات الواسعة النطاق التي تجريها الولايات المتحدة وبعض حلفائها في البحر الأسود والتي تصعّد التوتر بين روسيا والحلف الأطلسي".

وبدا أن الرئيس الروسي يشير إلى مشاركة سفن عسكرية أمريكية عدة في تدريبات في البحر الأسود وصفها الأسبوع الماضي بأنها "تحد خطير".

ويأتي حديث بوتين في خضم التوترات المتزايدة حول النزاع في أوكرانيا.

والوضع في هذه المنطقة متوتر للغاية منذ ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014. فيما تخوض كييف منذ سبع سنوات نزاعا ضد انفصاليين موالين لموسكو في الجزء الشرقي من أراضيها.

تصاعد التوتر في الأيام الأخيرة مع إعراب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما بشأن حشد قوات روسية مؤخرا على حدود أوكرانيا المطلة على البحر الأسود.

وأعرب الرئيس الفرنسي خلال المكالمة الهاتفية مع نظيره الروسي، الإثنين، عن "قلقه الشديد" واستعداد بلاده "للدفاع عن وحدة أراضي أوكرانيا"، بحسب الرئاسة الفرنسية.

من جانبه، اتهم بوتين كييف باتباع "سياسة مدمرة"، مشيرا إلى "استخدام أوكرانيا مؤخرا طائرات بدون طيار في منطقة النزاع"، بحسب ما أفاد الكرملين.

وأودى النزاع في أوكرانيا بحياة أكثر من 13 ألف شخص منذ عام 2014.