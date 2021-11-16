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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جرحى في إطلاق نار قرب مدرسة بمدينة دنفر الأمريكية

الإثنين 15 نوفمبر 2021

الخليج 365

ذكرت الشرطة أن إطلاق نار وقع بالقرب من مدرسة عليا في ضاحية أورورا بمدينة دنفر في ولاية كولورادو الأمريكية، نُقل على أثره خمسة مراهقين إلى المستشفى.



وقالت شرطة أورورا على تويتر إن أعمار الشبان المصابين الخمسة تتراوح بين 14 و 17 عاما.

ولم تتوفر بعد أي تفاصيل رسمية أخرى عن أعمال العنف التي اندلعت على مقربة من المدرسة العليا المركزية، قرب منتصف النهار بالتوقيت المحلي.