شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: روسيا أجرت اختبارا مضادا للأقمار الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن روسيا أجرت اليوم الاثنين اختبارا مضادا لأحد أقمارها الصناعية في اختبار خلف حطاما وعرّض الفضاء الخارجي للخطر وأظهر أن المعارضة الروسية لتسليح الفضاء ما هي إلا معارضة جوفاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس للصحفيين "تصرف روسيا الخطير وغير المسؤول يعرض للخطر استدامة... الفضاء الخارجي على الأمد الطويل ويظهر بوضوح أن (مزاعم) روسيا المتعلقة بمعارضة تسليح الفضاء جوفاء وتنطوي على خداع".

وأضاف أن الصاروخ الروسي نجم عنه أكثر من 1500 قطعة من "الحطام الذي يمكن رصده في المدار".