شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: المسؤول عن انفجار ليفربول يدعى عماد السويلمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت الشرطة البريطانية اليوم الإثنين أن الرجل الذي يقف وراء انفجار سيارة أجرة في ليفربول، والذي وصفته السلطات بأنه حادث إرهابي، يدعى عماد السويلمين وعمره 32 عاما.

وقال أندرو ميكس، وهو رئيس المباحث في شرطة مانشستر الكبرى في بيان "تحقيقاتنا جارية لكننا نعتقد بقوة في هذه المرحلة أن المتوفى يدعى عماد السويلمين ويبلغ من العمر 32 عاما".

وأضاف "السويلمين له صلة بعنوانين في شارعي روتلاند وساتكليف حيث لا تزال عمليات البحث جارية".