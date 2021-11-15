شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التجارب السريرية على اللقاح المصري «كوفي فاكس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مصر عن بدء المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح "كوفي فاكس" محلي الصنع للوقاية من فيروس كورونا الذي تأمل في أن يعزز مكانتها كمركز للقاحات في أفريقيا.

وأثبت اللقاح، الذي بدأ في إنتاجه المركز القومي للبحوث منذ أبريل / نيسان 2020، قدرته على إنتاج أجسام مناعية مضادة لعينات من الفيروس تم عزلها من مرضى مصريين، بحسب وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار.

وفي تصريحات خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، أوضح عبد الغفار، أن نجاح التجارب هو المفتاح لضمان توفير لقاح مصري لحماية 102 مليون مصري.

وبين أن "كوفي فاكس" هو مقترح لمسمى للقاح المصري، الذي تم إنتاجه من خلال المركز القومي للبحوث منذ أكثر من سنة ونص، أول أبريل العام الماضي.

ولفت إلى أن العلماء بالمركز القومي للبحوث والفريق البحثي عملوا على مراحل دراسة الأبحاث المعملية ثم الأبحاث ما قبل الإكلينيكية، فيما أعلن عن إشارة البدء في المرحلة الأولى من الأبحاث الإكلينيكية.