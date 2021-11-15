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باريس.. خفض سرعة الدراجات الكهربائية إلى 10 كم في الساعة

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الدمام - شريف احمد - قررت شركات التأجير الرئيسية في العاصمة الفرنسية باريس، أنه اعتبارا من اليوم الاثنين، سيتم خفض سرعة الدراجات البخارية الكهربائية إلى 10 كيلومترات في الساعة في أجزاء من وسط المدينة.

وسيؤثر هذا القرار على المناطق التي غالبا ما كانت تشهد حتى الآن تداخل السير بين قائدي الدراجات البخارية الإلكترونية والمشاة، وبمبادرة من إدارة المدينة، كان هناك بالفعل اختبار في منطقة متحف اللوفر وفي بعض الساحات الأخرى في الصيف.

وحاليا قررت شركات تأجير الدراجات البخارية الكهربائية البالغ عددها 15 ألف دراجة نارية في باريس، توسيع نطاق "المناطق البطيئة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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