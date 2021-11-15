تريبيت تطلق سماعة رأس لاسلكية

بكين: أطلقت شركة "تريبيت" (Tribit) سماعة الرأس اللاسلكية FlyBuds C2 الجديدة، التي تمتاز بوزنها الخفيف للغاية وتقنية إلغاء الضوضاء المحيطة CVC وفترة تشغيل بطارية تمتد إلى 32 ساعة.

وأوضحت الشركة الصينية أن سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة، والتي تعتبر الإصدار الجديد من سماعة الرأس اللاسلكية FlyBuds C1، شهدت العديد من التحسينات بنسبة 75% في نقل الإشارة، كما زادت مسافة التغطية بنسبة 50% لتصل حالياً إلى 12 متراً، علاوة على خفض استهلاك الطاقة وزيادة سرعة نقل البيانات.

فترة الضوضاء بنسبة 90%

وتشتمل سماعة الرأس اللاسلكية FlyBuds C2 على العديد من الوظائف المتطورة، ومنها تقنية إلغاء الضوضاء Clear Voice Capture من كوالكوم والمعروفة اختصارا باسم تقنية CVC؛ حيث تقوم 4 ميكروفونات في سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة بالاشتراك مع تقنية إلغاء الضوضاء البيئية ENC على فلترة الضوضاء الخلفية بنسبة تصل إلى 90%، حتى يتمكن المستخدم من إجراء المكالمات الهاتفية بصوت فائق النقاء.

وتدعم السماعة الجديدة ترميز aptX بفضل تجهيزها بشرائح كوالكوم QCC3040، وتزخر بمشغل ديناميكي 12 ملم، ويتم استعمالها عن طريق الأزرار أو تطبيقات المساعد الصوتي جوجل Assistant وأبل Siri.

كما تشتمل السماعة على بطارية سعة 40 مللي أمبير ساعة في سدادات الأذن تكفي لتشغيل الموسيقى لمدة تصل إلى 8 ساعات، بينما تضم علبة الشحن المرفقة بطارية بسعة 400 مللي أمبير ساعة لإطالة فترة تشغيل سماعة الرأس اللاسلكية إلى 32 ساعة.