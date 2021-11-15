بيع كمأة بيضاء إيطالية بـ 103 آلاف يورو في مزاد

إيطاليا: بيعت كمأة بيضاء إيطالية ضخمة في مزاد أقيم في إيطاليا مقابل 103 آلاف يورو، قبل أن تنقل إلى مشتريها في مطعم بهونغ كونغ.

كمأة بيضاء إيطالية ضخمة تزن 830 غراماً بيعت مقابل 103 آلاف يورو في مزاد أقيم في قلعة غرينزانه كافور الرائعة التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر.

الفطر الثمين نقل إلى هونغ كونغ بعد مزاد أقيم في هونغ كونغ وسنغافورة ودبي وموسكو في وقت واحد.

واشترى هذه الدرنة البيضاء، وهي واحدة من أكثر مكونات الطعام المرغوبة باهظة الثمن في العالم، الطاهي الإيطالي أومبيرتو بومبانا الذي يدير مطعم «أوتو ميتسو».

وتشتهر منطقة بيمونته في شمال غرب إيطاليا بكونها المكان الذي ينتج هذا النوع من الفطر الذي ينمو تلقائياً في الأرض في مناطق معدودة بإيطاليا ووسط أوروبا.

وتوجد هذه الدرنة المميزة بنكهتها ورائحتها الفريدتين على أعماق متفاوتة تصل إلى 20 سنتيمتراً تحت الأرض قريباً من جذور الأشجار التي تعيش إلى جانبها بنظام التكافل، وتنشر حولها رائحة تستمر لفترة محدودة ولا يمكن رصدها سوى بمساعدة كلاب مدربة أو صيادين من ذوي الخبرة.

