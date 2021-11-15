تركيا: لن نتوقف عن استكشاف الغاز في شرق البحر المتوسط

وخلال احتفال بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لإعلان استقلال القبارصة الأتراك، قال أقطاي: "نحن لا نخشى أحدا.. أولئك الذين يريدون مغامرة في شرق البحر المتوسط سيتلقون ردا".

وتأتي تصريحات نائب الرئيس التركي بعد أن أعلنت الحكومة القبرصية أن شركة "إكسون موبيل" وشريكتها "قطر للبترول" سوف تستأنفان أعمال الحفر في غضون أسابيع قليلة في منطقة جنوب غرب قبرص حيث حصلتا على تصريح بالتنقيب عن النفط والغاز.



كما سيستأنف تحالف شركات يضم "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية، الحفر قبالة الساحل الجنوبي لقبرص خلال النصف الأول من العام المقبل.

ولا تعترف تركيا بقبرص كدولة وتتنازع الحقوق في مياه تطالب الحكومة القبرصية فيها بحقوق اقتصادية حصرية.

