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"البنتاجون": طائرة إيرانية تقترب من سفينة حربية أمريكية بخليج عمان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البنتاجون: طائرة إيرانية تقترب من سفينة حربية أمريكية بخليج عمان

الإثنين 15 نوفمبر 2021

الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن طائرة هليكوبتر إيرانية اقتربت من سفينة حربية أمريكية في خليج عمان.

 

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان إن هذا الاقتراب وقع دون أي تأثير على البارجة أو العمليات.

 

وكان مسؤول إيراني قد رجح وقوف الولايات المتحدة وإسرائيل خلف "ضربة" الهجوم السيبراني الأخير على محطات الوقود ببلاده.

 

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس منظمة الدفاع المدني في إيران العميد غلام رضا جلالي قوله إن التحليلات الاستخباراتية تشير إلى مسؤولية الولايات المتحدة وإسرائيل عن ذلك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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