«داسو الفرنسية» تعلن تفاصيل دخول صفقة الـ«30 مقاتلة» الـ« رافال» مع مصر حيز التنفيذ

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت شركة "داسو أفياسيون" الفرنسية، اليوم الاثنين، أن عقد توريد 30 مقاتلة من طراز "رافال" للجيش المصري دخل حيز التنفيذ.

وعلى موقعها الرسمي، قالت الشركة الفرنسية العملاقة إن العقد الجديد، الذي تم الإعلان عنه في الرابع من مايو، يأتي استكمالا لعقد التوريد الأول، الذي تم توقيعه عام 2015 وضم 24 طائرة رافال.

وبذلك، كشفت "داسو أفياسيون" أن عدد طائرات رافال التي باتت القوات الجوية المصرية تمتلكها سيرتفع إلى 54، مما يجعلها ثاني أكثر دولة في العالم امتلاكا لطائرات رافال، بعد القوات الجوية الفرنسية. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وأضافت، في بيان: "عقد توريد 30 طائرة رافال يمثل علامة فارقة جديدة في الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، كما يظهر مدى رضا السلطات المصرية عن العقد الأول. كذلك، يؤكد هذا العقد الامتياز التكنولوجي والتشغيلي لطائرات رافال ونجاح تصديرها".

وفي هذا الصدد، قال إريك ترابير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة داسو للطيران: "في سياق جيوسياسي متطلب، اختارت مصر رافال لضمان دورها كلاعب رئيسي في الساحتين الإقليمية والدولية".

وأضاف: "هذا شرف لشركة داسو للطيران وشركائها الملتزمين تماما بتلبية طلبات السلطات المصرية".

جدير بالذكر أن الطائرات من طراز رافال تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى.

كما تمتلك هذه المقاتلات منظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها.

وتتميز "رافال" أيضا بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار