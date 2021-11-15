جونسون يثني على شجاعة قائد سيارة في انفجار ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

أثنى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين، على تصرف قائد سيارة الأجرة التي انفجرت خارج مستشفى في مدينة ليفربول شمال إنجلترا أمس الأحد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للانباء.

ونقلت بلومبرج عن جونسون قوله للصحفيين اليوم الاثنين: "يبدو من اللقطات المصورة أن قائد السيارة تصرف بقدر لا يصدق من حضور الذهن والشجاعة".

وظهر في لقطات مصورة نشرت على شبكة الإنترنت سيارة أجرة سوداء تنسحب من موقف السيارات في المستشفى، ثم تلى ذلك انفجار تبعه مشهد لقائد السيارة وهو يعدو خارجا منها.

ورفعت المملكة المتحدة اليوم الاثنين، مستوى تهديدها الإرهابي من كبير إلى شديد، وهذا يعني أنه من المرجح للغاية أن يتم شن هجوم بشكل كبير ، كما عقد جونسون اجتماعا للجنة الطوارئ في البلاد "كوبرا" لمناقشة الانفجار.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي في مقر رئاسة الوزراء البريطانية في 10 داونينج ستريت اليوم الاثنين: "لا أستطيع التعليق على تفاصيل القضية أو الدافع ،ولكنه تذكير صارخ بالحاجة إلى البقاء في حالة يقظة تماما ".

وصنفت الشرطة البريطانية الانفجار الذي وقع أمس الأحد على أنه حادث إرهابي، وهو الثاني من نوعه خلال شهر. ووقع الانفجار قبل دقيقة واحدة من بدء احتفالات يوم التذكر السنوية لأولئك الذين لقوا حتفهم أثناء خدمة بريطانيا في الحرب.

وقال روس جاكسون، المسؤول بشرطة مكافحة الإرهاب في نورث ويست إن الرجل الذي قتل في الانفجار كان بحوزته قنبلة يدوية الصنع أثناء استقلاله سيارة أجرة، وطلب التوجه إلى مستشفى للنساء في ليفربول.

واستقل الرجل السيارة في منطقة روتلاند افينيو في ليفربول، وتوجه إلى المستشفى، وعندما وصلت السيارة الإجرة إلى المكان المخصص لإنزال الركاب، انفجرت.

وجرى إلقاء القبض على أربعة أشخاص حتى الآن بموجب قانون الارهاب في منطقة كينسينجتون في ليفربول، ثلاثة منهم يبلغون من العمر 21 عامًا و26 عامًا و29 عامًا، وتم احتجازهم أمس الأحد، وتم اعتقال الشخص الرابع 20 عامًا اليوم.

وقال جاكسون للصحفيين: "لم يتضح بعد الدافع وراء الحادث".

وأضاف: أن "تحقيقاتنا أشارت إلى أنه تم تصنيع عبوة ناسفة بدائية، وافتراضنا حتى الآن هو أن الراكب الذي كان في سيارة الأجرة هو من صنعها".

وأوضح "لم نعرف بعد سبب توجهه إلى مستشفى للنساء، وسبب وقوع الانفجار المفاجئ".

وتابع "نحن بالطبع على علم أن فعاليات متعلقة بيوم التذكر كانت مقامة على بعد مسافة قصيرة من المستشفى".

وأضاف "لا نستطيع في الوقت الحالي إيجاد أي صلة لذلك، ولكننا نحقق في الأمر".

وقال "على الرغم من أن الدافع وراء التفجير لم يعرف بعد، فإنه في ظل جميع الظروف تم الاعلان عن أنه عمل إرهابي، وتواصل شرطة مكافحة الارهاب تحقيقاتها".

وأشار جاكسون إلى أن الشرطة تعرف هوية المهاجم، ولكنها لن تؤكدها في الوقت الحالي.

وتلقى سائق السيارة الأجرة، الذي يعرف باسم ديفيد بيري، العلاج في المستشفى بعدما فر من السيارة قبل أن تنفجر، وقد خرج حاليا.