دوتيرتي يترشح لمجلس الشيوخ

وقام ممثل عن دوتيرتي بتقديم شهادة ترشحه لعضوية مجلس الشيوخ للجنة الانتخابات، في آخر يوم يمكن فيه للأحزاب السياسية تقديم مرشحيها للانتخابات المقررة في مايو من عام 2022.
ومن المقرر أن تنتهي فترة حكم الرئيس في يونيو من عام 2022، ولن يُسمح له بالسعي لإعادة انتخابه بموجب الدستور الفلبيني، الذي يسمح فقط بالحصول على فترة حكم واحدة مدتها ستة أعوام للرئيس.
ومن المقرر أن يقوم الفلبينيون بانتخاب رئيس جديد ونائب للرئيس ونصف أعضاء مجلس الشيوخ المكون من 24 عضوا وأكثر من 200 عضو في مجلس النواب
وآلاف المسؤولين الحكوميين المحليين، في الانتخابات المقررة في العام المقبل.
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