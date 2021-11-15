اعتقال عناصر من ميليشيات الشباب

أعلنت قوات الأمن الصومالية إلقاء القبض على عناصر من ميليشيات الشباب الإرهابية في ضواحي مقديشو. وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية، الإثنين، أن قوات الأمن ألقت خلال العملية القبض على ثلاثة أعضاء من ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة. يذكر أن الأجهزة الأمنية الصومالية تشن منذ عهود عمليات ضد قوات الشباب الإرهابية، تمكنت خلالها من القضاء والقبض على العشرات منهم.



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