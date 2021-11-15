انفجار إنجلترا حادثة إرهابية

وقال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في شمال غرب إنجلترا، روس جاكسون، إن الانفجار الذي وقع الأحد في مستشفى ليفربول للنساء نتج عن «اشتعال عبوة ناسفة» أدخلها أحد الركاب في السيارة.
مضيفا: «ستستمر التحقيقات الآن في السعي لفهم كيفية صنع الجهاز، والدافع وراء الحادث وفهم ما إذا كان أي شخص آخر متورطًا فيه».
قانون الإرهاب
وتم القبض على ثلاثة رجال في العشرينات من العمر في مكان آخر بالمدينة بموجب قانون الإرهاب، وتم اعتقال رابع، الإثنين. وقالت الشرطة إنه يعتقد أن جميعهم «شركاء» للراكب القتيل.
ومن المقرر أن يرأس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعا للجنة أزمة كوبرا الحكومية، الإثنين، ردا على الانفجار.
وأثيرت الشكوك حول الدافع وراء الانفجار بسبب التوقيت - في إحياء ذكرى يوم الأحد، وهي اللحظة التي يقيم فيها الناس في جميع أنحاء بريطانيا صلاة تخليدًا لذكرى الذين قتلوا في الحروب.
قال جاكسون إن المحققين لم يعثروا على صلة بأحداث إحياء الذكرى، «لكن هذا خط تحقيق نتبعه».
وقال في إفادة صحفية «على الرغم من أن الدافع وراء هذا الحادث لم يُفهم بعد، بالنظر إلى جميع الظروف، فقد تم الإعلان عن وقوع حادث إرهابي».
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