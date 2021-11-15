الأمم المتحدة تدعو لـ”محادثات جديدة بشأن ميناء الحديدة باليمن”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 20 دقيقة

دعت الأمم المتحدة الأطراف المتحاربة في اليمن إلى إجراء محادثات جديدة بشأن الحديدة في الوقت الذي قصفت فيه قوات التحالف بقيادة السعودية مناطق إلى الجنوب من المدينة الساحلية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة التي تشرف على تنفيذ الاتفاق إن انسحاب القوات اليمنية المشتركة من مدينة الحديدة والدريهيمي وبيت الفقيه وأجزاء من التحيتا وسيطرة الحوثيون على تلك المناطق بعد ذلك “تغير كبير” في خطوط القتال يتطلب إجراء مناقشات بين طرفي الاتفاق.

وقالت الأمم المتحدة إن التغير في خطوط القتال دفع نحو 700 أسرة إلى الانتقال إلى الخوخة و180 أسرة إلى أبعد من ذلك جنوبا إلى المخا وهما منطقتان تحت سيطرة قوات التحالف.

والضربات الجوية التي بدأت أمس الأحد هي الأولى منذ أواخر عام 2018 عندما قبلت الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي اتفاقا برعاية الأمم المتحدة على هدنة في الحديدة وإعادة انتشار لقوات الجانبين لم تحدث في أي وقت.

وقال مصدران عسكريان إن “مقاتلين حوثيين اشتبكوا مع قوات تابعة للتحالف في منطقة حيس جنوبي الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون بعد قتال في الفازة أمس الأحد”.