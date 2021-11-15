رغد صدام حسين توجه رسالة إلى سيف الإسلام القذافي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

وجهت رغد صدام حسين رسالة إلى سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

ووصفت رغد، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” سيف الإسلام بـ”الأخ الغالي”، داعية إلى أن يعود إلى المكانة التي تليق به ويخدم ليبيا ويعيدها لموقعها الحقيقي.

وكان سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قدم أمس الأحد، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ليبيا في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتعرض موقع المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الاثنين، للاختراق، ونشر القراصنة خبرا حول رفض ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة.

وسحبت المفوضية لاحقاً الخبر الذي زعم رفضها ترشح القذافي للانتخابات الرئاسية المقبلة “بسبب الاحتجاجات”.

يأتي هذا بينما أغلقت ميليشيات مسلحة المراكز الانتخابية بمدينتي الزاوية وغريان، كما أوقفت العمل بمقر المفوضية العليا للانتخابات بمدينة زليتن، وذلك للتعبير عن رفضها ترشح القذافي إلى الانتخابات الرئاسية.