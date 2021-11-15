وزير الدفاع الإسرائيلي يزور المغرب الأسبوع المقبل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - نوفمبر - 2021 7:58 مساءً

من المقرر أن يتوجه وزير الدفاع، بيني غانتس، إلى المغرب الأسبوع المقبل، في زيارة هي الأولى منذ توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين، أواخر العام الماضي برعاية أمريكية

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن “وزير الدفاع بيني غانتس سيقوم بزيارة أمنية إلى المغرب في الفترة ما بين 24 و25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مشيرة إلى أن غانتس سيوقع خلال الزيارة اتفاقيات تعاون أمني مع الرباط، وسيلتقي بوزيري الدفاع والخارجية المغربيين.

وكان رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، ديفيد غوفرين، قال الشهر الماضي، إن وزيري الدفاع والاقتصاد الإسرائيليين، سيزوران المغرب، قريبا.

وأفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي i24news، أن زيارة غانتس ستعكس أهمية العلاقات بين الطرفين، المغربي والإسرائيلي، وأن هناك أعمالا مهمة سيقوم بها لتطوير العلاقات الثنائية في كل المجالات.

وزار يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، المغرب، في سبتمبر/ أيلول الماضي، وافتتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في العاصمة المغربية، الرباط، بصحبة وفد دبلوماسي كبير، في وقت تعد زيارة لابيد أول زيارة لدبلوماسي إسرائيلي إلى المملكة، منذ استئناف العلاقات عام 2020 بين البلدين.

وكان المغرب قد أعاد العلاقات مع إسرائيل في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2020، برعاية أمريكية، بعدما سبقه كل من البحرين والإمارات، في 15 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، والسودان في الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته.