الليرة التركية تسجل هبوطا قياسيا امام الدولار

وخسرت العملة التركية أكثر من 25 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، فيما يرجع بشكل رئيسي إلى القلق بشأن السياسة النقدية، بالنظر إلى دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان المتكررة لخفض أسعار الفائدة وتغييراته المتكررة في قيادة البنك المركزي.ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 15 بالمئة هذا الأسبوع، حتى بالرغم من بقاء التضخم قرب 20 بالمئة.

وتراجعت الليرة بشكل حاد منذ أن خفض البنك المركزي التركي، على غير المتوقع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 18% في شهر أيلول الماضي.

