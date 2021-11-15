عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعوة وتحذير.. ألمانيا وفرنسا يوجهان رسائل لروسيا بشأن أوكرانيا

الإثنين 15 نوفمبر 2021

الخليج 365

دعا وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا، الإثنين، روسيا إلى تنفيذ بنود اتفاق مينسك المعني بحل الأزمة الأوكرانية.



وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان، إنهما يأسفان لرفض روسيا الاجتماع في إطار نموذج نورماندي.

دعوة وتحذير

وتابع الجانبان في البيان "اجتمعنا اليوم في بروكسل على هامش اجتماع وزراء خارجية الشراكة الشرقية مع وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا".

وأضاف البيان "تدعم ألمانيا وفرنسا بقوة استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها".

ومضى قائلا: "على خلفية المخاوف المتجددة بشأن تحركات القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا، ندعو روسيا إلى ممارسة ضبط النفس وتقديم معلومات شفافة حول أنشطتها العسكرية".

وتابع الجانبان في البيان "أي محاولة روسية للنيل من التكامل الإقليمي لأوكرانيا ستكون عواقبها وخيمة".

قلق من الوضع الإنساني

وأكدت فرنسا وألمانيا قلقهما البالغ بشأن تدهور الوضع الإنساني والأمني ​​في دونباس شرقي أوكرانيا، وأضاف البلدان في بيانهما المشترك، "لقد طلبنا من أوكرانيا مواصلة التنفيذ الكامل لاتفاقات مينسك والحفاظ على التزامها الكامل بالمحادثات بصيغة نورماندي".

ومضى البيان المشترك قائلا "إننا نظل ملتزمين بحل النزاع على أساس اتفاقيات مينسك، ونأسف لأن روسيا رفضت مرارا الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية في صيغة نورماندي".

وتابع "نعرب مرة أخرى عن استعدادنا لعقد اجتماع مبكر وتبادل بناء وموضوعي.. نكرر دعوتنا لروسيا أن تفعل الشيء نفسه من أجل تحقيق سلام دائم في دونباس".