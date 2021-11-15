الحوثي يشرد نساء وأطفال الحديدة ومأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتواصل موجات النزوح الجماعي للمدنيين في المناطق المحاذية لجبهتي الحديدة ومأرب نتيجة استمرار المعارك في التحيتا بالحديدة والجوبة جنوب مأرب.

وقال مصدر محلي «إن موجة النزوح مستمرة في مناطق الدريهمي والتحيتا بالحديدة، وأن هناك مئات الأسر من المواطنين من قرى الدريهمي، كيلو16، والطائف والنخيلة والشجيرة بالحديدة، باتت تكتظ بهم نواحي الخوخة والمخا، أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن أصبحوا مشردين في العراء».

وتشير التقارير إلى نزوح أكثر من ستة آلاف شخص، كما قالت الأمم المتحدة، حيث سيطر الحوثيون قبل يومين على مناطق جنوب مدينة الحديدة الساحلية التي شملها وقف لإطلاق النار.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) نقلا عن مصادر حكومية يمنية «نزحت نحو 700 عائلة بما يقدر بحوالي 4900 شخص إلى الخوخة الواقعة على مسافة أكثر من 100 كلم جنوب الحديدة، فيما نزحت 184 عائلة أخرى (حوالي 1300 شخص) إلى الجنوب بمدينة المخا الساحلية المطلة على البحر الأحمر، وأشار إلى أنه تم إنشاء موقع يضم 300 خيمة لإيواء النازحين في مديرية الخوخة».

وكان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قال «ندعو جميع الأطراف المتحاربين إلى ضمان سلامة المدنيين في المناطق التي تتغير فيها خطوط المواجهة وما حولها».

إلى ذلك وثق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، 70 انتهاكا، ارتكبتها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا ضد المدنيين بمحافظة تعز خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح في تقريره الشهري، أن فريقه الميداني وثق مقتل 20 مدنيا بينهم امرأتان و6 أطفال، وإصابة 15 آخرين بينهم امرأتان و3 أطفال، في استهدافات مباشرة وقذائف ميليشيات المدفعية والألغام والعبوات الناسفة، وأعدم طفل من قبل أفراد ميليشيات الحوثي.

وأشار التقرير إلى أن الفريق الميداني وثق حالتي اختطاف وإخفاء قسري وحالة واحدة لانتهاك حرية الرأي والتعبير وتسجيل 28 حالة انتهاك لممتلكات خاصة، حيث تضرر 7 منازل بشكل كلي و12 منزلا بشكل جزئي و6 مركبات نتيجة القصف من قبل ميليشيات الحوثي، وتضررت مركبة كليا جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي.

وتطرق التقرير إلى المجزرة المروعة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية في 30 من أكتوبر والتي أدت إلى مقتل 3 أطفال، وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة بينهم طفل تم بتر قدمه، وذلك جراء إطلاقها قذيفة هاون استهدفت حي جامع الخير بمديرية صالة.

ضحايا تعز خلال شهر:







70 انتهاكا



20 قتيلا مدنيا



15 مصابا مدنيا



28 انتهاكا للممتلكات الخاصة



19 منزلا تضرر



مشاهدات يمنية: