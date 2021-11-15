تشارلز وزوجته يزوران الأردن ومصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في أول رحلة رئيسة لهما إلى الخارج منذ جائحة كورونا ، يزور وريث العرش البريطاني الأمير تشارلز (73 عاما)، وزوجته الدوقة كاميلا (74 عاما)، الأردن ومصر هذا الأسبوع. وتجرى الجولة التي تستغرق أربعة أيام بتكليف من الحكومة البريطانية، حسبما أعلن قصر «كلارنس هاوس»، مقر إقامة ولي العهد وزوجته. وقال كريس فيتزجيرالد، نائب السكرتير الخاص لتشارلز «تأتي الرحلة الملكية الأولى منذ ما يقرب من عامين في توقيت مهم في علاقة بريطانيا مع كلا البلدين».

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