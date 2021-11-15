شكرا لقرائتكم خبر 40 مليون دولار مساعدات إنسانية لإثيوبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصص منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث أمس، 25 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي للطوارئ لدعم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة وحماية المدنيين في إثيوبيا.

وأعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص 15 مليون دولار من الصندوق الإنساني لإثيوبيا، مما أدى إلى ضخ إجمالي موارد إضافية لإثيوبيا 40 مليون دولار.

وستساعد هذه الموارد في توسيع نطاق عمليات الطوارئ في المناطق الشمالية المتضررة من النزاع في إثيوبيا، ودعم الاستجابة المبكرة للجفاف في الجنوب.

وتواجه إثيوبيا فجوة تمويلية تبلغ 1,3 مليار دولار، بما في ذلك 350 مليون دولار للاستجابة في تيجراي.