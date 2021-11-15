40 مليون دولار مساعدات إنسانية لإثيوبيا

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وأعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص 15 مليون دولار من الصندوق الإنساني لإثيوبيا، مما أدى إلى ضخ إجمالي موارد إضافية لإثيوبيا 40 مليون دولار.
وستساعد هذه الموارد في توسيع نطاق عمليات الطوارئ في المناطق الشمالية المتضررة من النزاع في إثيوبيا، ودعم الاستجابة المبكرة للجفاف في الجنوب.
وتواجه إثيوبيا فجوة تمويلية تبلغ 1,3 مليار دولار، بما في ذلك 350 مليون دولار للاستجابة في تيجراي.
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