شكرا لقرائتكم خبر حميدتي يرفض رئاسة لجنة التمكين السودانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر مطلعة أمس بأن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو المعروف بـ»حميدتي»، قدم اعتذاره عن تولي منصب رئاسة لجنة مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين، بحسب الموقع الالكتروني لصحيفة «المشهد» السوداني.

ووفق الموقع، أصدر قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، في وقت سابق، قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة وتسلم الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين.

وأشار الموقع إلى أن البرهان جمد عمل لجنة إزالة التمكين ضمن أول قراراته عقب إطاحة الجيش بالحكومة المدنية وسيطرته على العملية السياسية في السودان الشهر الماضي.

إلى ذلك، قال الاتحاد الأوروبي إنه سيحمل السلطات السودانية المسؤولية عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان منذ الأحداث التي بدأت في 25 أكتوبر الماضي.

ولقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب آخرون في احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في مختلف أنحاء السودان أمس الأول، وقالت قناة «الجزيرة» القطرية إن قوة أمنية اعتقلت مدير مكتبها في السودان المسلمي الكباشي.

وجاء في بيان لهيئة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي «نحن نشعر بالقلق العميق أيضا بشأن اعتقال الصحفيين»، مضيفا أن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات من حقوق الإنسان العالمية، ومنذ الأحداث الأخيرة، توقفت شبكة الإنترنت وعدد من خطوط الهاتف.