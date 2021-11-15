ضبط 17 مهاجرا أفغانيا غير نظاميين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت السلطات التركية أمس 17 مهاجرا غير نظامي في ولاية «وان» شرق البلاد، وأوقفت شخصا يشتبه في قيامه بتسهيل تسلل المهاجرين. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن بيان لمديرية أمن الولاية القول إن وحدات فرع تهريب المهاجرين والمعابر الحدودية داهمت موقعا تجاريا مهجورا في قضاء «إيبك يولو». وأفاد البيان بأن الوحدة المداهمة ضبطت داخل الموقع 17 مهاجرا يحملون الجنسية الأفغانية كانوا قد دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.

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