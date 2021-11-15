الصين تقاوم أكبر تفشٍّ لسلالة "دلتا" في مدينة داليان

اسماعيل عبد الحي - تواجه الحكومة الصينية أكبر تفشٍّ في البلاد لفيروس كورونا المستجد جراء إنتشار سلالة "دلتا" شديدة العدوى.

ودفع هذا الوضع بعض المناطق إلى تقييد حركة القادمين من مدينة داليان في شمال شرق البلاد بسبب تزايد معدل الإصابات فيها بوتيرة أسرع من أي مكان آخر في البلاد الأسبوع الماضي.

ونقلت "رويترز" عن وو ليانغيو، المسؤول في لجنة الصحة الوطنية أن مدينة داليان تخوض صراعا مع الفيروس.

ومنذ الإعلان عن رصد أول إصابة في داليان في الرابع من نوفمبر، سجلت المدينة التي يقيم فيها 7.5 مليون نسمة، 24 إصابة تقريبا إنتقلت محليا يوميا في المتوسط، أي أكثر من أي مدينة صينية أخرى.

وكشفت إحصاءات تستند لبيانات رسمية، أن الصين سجلت 1308 إصابات مؤكدة إنتقلت محليا في البر الرئيسي بين 17 أكتوبر و14 نوفمبر.

ويتجاوز هذا الرقم عدد الإصابات الناجمة عن إنتشار سلالة "دلتا" خلال الصيف والذي بلغ 1280 إصابة.

ويمثل هذا التفشي الأوسع إنتشارا للسلالة في الصين، حيث أثر على 21 إقليما ومنطقة وبلدية.

وشهدت 12 منطقة على مستوى الأقاليم حالات التفشي لديها في غضون أسابيع، وذلك نتيجة التنفيذ السريع لمجموعة شاملة من القيود.

وشملت القيود التتبع الوثيق للمخالطين وإغلاق الأماكن الترفيهية والثقافية وفرض قيود على السياحة والنقل العام.

سبوتنيك