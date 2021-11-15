تسلم الرسالة نيابة عن ولي العهد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج، السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
جرى، خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وزير المالية الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، ومن الجانب السعودي مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، السفير الدكتور سامي الصالح.
من جانب آخر، أجرى ولي العهد اتصالا هاتفيا بوزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان، ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد. وعبر ولي العهد، خلال الاتصال، عن تهنئته له بمناسبة عقد قرانه، وتمنياته بوافر السعادة والتوفيق. من جهته، أعرب وزير الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان عن الشكر لولي العهد على تهنئته، وما أبداه من مشاعره أخوية صادقة.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.