فينتسر ينجو من عقوبة 11 سنة سجنا في ميانمار

أطلقت السلطات في ميانمار سراح الصحفي الأمريكي المعتقل ديني فينستر وقامت بترحيله، وفقا لما ذكرته مجلة فرونتير ميانمار التي يعمل بها.

ويأتي الإفراج عن الصحفي الأمريكي وسط ضغوط دولية متزايدة بعد أن أصدرت محكمة في ميانمار بحقه حكما الأسبوع الماضي بالسجن 11 سنة. ووفقا لما قاله حاكم ولاية نيو مكسيكو الأمريكية سابقا، بيل ريتشاردسون، من المقرر أن يعود فينستر وفريق من مركز ريتشاردسون إلى بلادهم، خلال اليوم ونصف اليوم التاليين.

ويأمل أن يلتقي فينستر عائلته بمجرد عودته إلى الولايات المتحدة. وكانت محكمة عسكرية في ميانمار قد أصدرت حكما بحق فينستر بالسجن 11 سنة بتهمة التحريض والتجمع غير القانوني والهجرة.

كما كان يواجه خمس تهم بالتحريض والتجمع غير القانوني والهجرة والإرهاب وإثارة الفتنة أمام محكمة المجلس العسكري في ميانمار.

وكان قد تم القبض على فينستر، ذي الـ37 عاما، وهو مدير تحرير المجلة الشهرية المحلية التي تصدر باللغة الإنجليزية فرونتير ميانمار، في مطار يانجون الدولي أثناء محاولته العودة إلى الولايات المتحدة.