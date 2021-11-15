ويأتي الإفراج عن الصحفي الأمريكي وسط ضغوط دولية متزايدة بعد أن أصدرت محكمة في ميانمار بحقه حكما الأسبوع الماضي بالسجن 11 سنة. ووفقا لما قاله حاكم ولاية نيو مكسيكو الأمريكية سابقا، بيل ريتشاردسون، من المقرر أن يعود فينستر وفريق من مركز ريتشاردسون إلى بلادهم، خلال اليوم ونصف اليوم التاليين.
ويأمل أن يلتقي فينستر عائلته بمجرد عودته إلى الولايات المتحدة. وكانت محكمة عسكرية في ميانمار قد أصدرت حكما بحق فينستر بالسجن 11 سنة بتهمة التحريض والتجمع غير القانوني والهجرة.
كما كان يواجه خمس تهم بالتحريض والتجمع غير القانوني والهجرة والإرهاب وإثارة الفتنة أمام محكمة المجلس العسكري في ميانمار.
وكان قد تم القبض على فينستر، ذي الـ37 عاما، وهو مدير تحرير المجلة الشهرية المحلية التي تصدر باللغة الإنجليزية فرونتير ميانمار، في مطار يانجون الدولي أثناء محاولته العودة إلى الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر فينتسر ينجو من عقوبة 11 سنة سجنا في ميانمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.