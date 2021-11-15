ما هي الشعرة التي قصمت ظهر مفتي النظام السوري “أحمد حسون” وأطاحت به؟!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 07:46 مساءً - يبدو أن الزلة الأخيرة التي وقع بها المفتي السابق لنظام الأسد الشيح أحمد بدر الدين حسون، كانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير، وأدت لإزاحة مفتي النظام المخلص عن منصبه لفترة دامت لسنوات عديدة.

فبعد أيام من الخلاف الذي طفى على السطح في سوريا بين مفتي الجمهورية أحمد بدر الدين حسون ووزارة الأوقاف على خلفية تفسير آية خلال جنازة الفنان صباح فخري، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً بتشكيل “المجلس العلمي الفقهي” بديلاً عن منصب المفتي ويكون مناطاً به صلاحية إصدار الفتوى بالمجلس العلمي الفقهي.

وجاء في نص المرسوم التشريعي رقم 28 تاريخ 15-11-2021

المادة 1

تُعدل الفقرة /أ/ من المادة /5/ من القانون رقم /31/ لعام 2018 لتصبح على النحو الآتي:

أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى “المجلس العلمي الفقهي” على النحو الآتي:

الوزير رئيساً

معاونا الوزير عضوين

رئيس اتحاد علماء بلاد الشام عضوا ً

القاضي الشرعي الأول ب​دمشق​ عضوا ً

ثلاثون عالما ً من كبار العلماء في ​سوريا​ ممثلين عن المذاهب كافة أعضاءً

ممثل عن الأئمة الشباب عضوا ً

خمس من عالمات ​القرآن الكريم​ أعضاءً

ممثل عن جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية عضوا ً

مُمثِّلان اثنان عن كليَّات الشريعة في ​الجامعات​ الحكومية عضوين

المادة 2

تضاف إلى مهام المجلس العلمي الفقهي الواردة في المادة /7/ من القانون رقم /31/ لعام 2018 المهام الآتية:

ز- تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية.

ح- إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها.

المادة 3

تُلغى الفقرة /هـ/ من المادة /3/ من القانون رقم /31/ لعام 2018، ويُلغى الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة /35/ من القانون المذكور.

يشار إلى أن تصريحات حسون المثيرة للجدل في جنازة الراحل صباح فخري حملت عداء! كبيراً للاجئين السوريين في بلاد العالم، حيث قال حسون حينها: “حزني كبير على الذين ماتوا خارج الوطن ولم يجدوا من يصلي عليهم، وأقول للذين تركوه، سوريا أرض باركتها السماء، وما حدث فيها من قتل ودمار ليس من أبنائها، بل من أعدائها”.