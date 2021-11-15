الإكوادور.. قائد الجيش ورئيس السجون يستقيلان عقب أعمال شغب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 07:46 مساءً - منذ دقيقتين

نحو 300 سجين في الإكوادور هذا العام

قدم قائد القوات المسلحة ورئيس مصلحة السجون في الإكوادور، الإثنين، استقالتهما بعد صدامات عنيفة نهاية الأسبوع في جواياكيل أسفرت عن مقتل 68 في صفوف السجناء، كما أعلنت الحكومة، في أحدث واقعة من هذا النوع في المنشأة التي شهدت في سبتمبر/ أيلول أعمال شغب أسفرت عن مقتل 119 سجينا.

وقَبِل الرئيس جييرمو لاسو استقالة نائب الأدميرال خورخي كابريرا رئيس القيادة المشتركة، وبوليفار جارزون رئيس مصلحة السجون الوطنية.

وأسفر القتال الذي دار مطلع الأسبوع بين سجناء مسلحين بأسلحة نارية وسكاكين ومتفجرات إلى مقتل العشرات في سجن مكتظ في جواياكيل قبل أن تتمكن السلطات من استعادة السيطرة على المكان.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تم تداول مشاهد لم تؤكد السلطات صحتها، أظهرت كومة من الجثث في باحة سجن تجتاحها ألسنة النيران وسجناء على مقربة ينهالون على الجثث بالعصي.

وهذا العام قُتل نحو 300 سجين في مراكز احتجاز في الإكوادور حيث تقع اشتباكات عنيفة بين سجناء على صلة بعصابات المخدرات غالبا ما تتحول إلى أعمال شغب.

وكارثة سبتمبر/ أيلول هي إحدى أسوأ كوارث السجون في تاريخ أمريكا اللاتينية، وأعمال العنف الأخيرة في سجن جواياكيل تشكل دليلا إضافيا على مدى تردي الأوضاع في سجون الإكوادور.

وقالت الرئاسة الإكوادورية إن لاسو وافق على استقالة كابريرا وجارزون في اجتماع بشأن إجراءات لمنع المزيد من أعمال العنف في السجون مع وزيري الداخلية والدفاع وكذلك قائدي الجيش والشرطة.

وعيّن لاسو قائد الجيش الجنرال أورلاندو فيول رئيسا جديدا للقيادة المشتركة، وتولى مارلو بريتو الذي كان رئيس مركز الاستخبارات الاستراتيجية المسؤولية من جارزون.