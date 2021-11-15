جونسون: نتوقع مزيداً من الهجمات الإرهابية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 07:45 مساءً - منذ 19 دقيقة

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إنحادث انفجار ليفربول يجعل القوات الأمنية في حالة يقظة، مؤكدا أن بلاده ستواصل التصدي للعمليات الإرهابية.

وأعلنت بريطانيا، اليوم الإثنين، رفع مستوى التهديد الإرهابي في البلاد إلى «شديد»، في أعقاب تفجير وقع أمس بمدينة ليفربول.

وذكر جونسون خلال كلمة له بشأن تلك الأحداث، أن “الشعب البريطاني لن ترهبه مثل تلك العمليات الإرهابية، كما أنه لا يخشى من الإرهاب”.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني “لقد قمنا برفع مستوى تهديد الإرهاب من كبير إلى شديد وهو ما يعني وجود احتمالية كبيرة لوقوع مزيد من الهجمات الإرهابية”.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن “من المرجح بدرجة كبيرة وقوع هجوم بعد الانفجار الذي وقع في سيارة أجرة في ليفربول أمس الأحد”.

وكانت الشرطة البريطانية قد صنفت انفجار سيارة في مدينة ليفربول في شمال إنجلترا أمس على أنه حادث إرهابي.

وأضافت الشرطة، أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة. بينما ما زالت شرطة مكافحة الإرهاب تواصل التحقيق.

واعتقلت الشرطة 4 أشخاص يشتبه بتورطهم في انفجار ليفربول.