الارشيف / اخبار العالم

إصابة عدد من الأطفال إثر انهيار سقف مدرسة في لندن

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ
كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 07:44 مساءً - منذ 3 ساعات

بريطانيا

قالت إدارة الإطفاء في العاصمة البريطانية لندن إن عددا من الأطفال نقلوا إلى المستشفى بعد انهيار سقف مدرسة في دولويتش.

وأوضحت إدارة الإطفاء في بيان أنه تم استدعاء ثلاث سيارات إطفاء وحوالي 20 من رجال الإطفاء إلى المدرسة بعد انهيار سقف الطابق الثاني، مشيرة إلى أنه تم علاج عدد من الأشخاص في مكان الحادث من إصابات طفيفة ونقل عدد من الأطفال إلى المستشفى، كما تم إجلاء جميع الأطفال والموظفين الآخرين بسلام من المبنى.

وقالت هيلين هايز، عضو البرلمان عن دولويتش ووست نوروود، في تغريدة عبر “تويتر”: “أشعر بقلق شديد بعد سماع الأنباء عن انهيار سقف في مدرسة روزميد هذا الصباح… أفكاري مع الأطفال والموظفين وأولياء الأمور. آمل ألا يصاب أحد بجروح خطيرة. أشكر عمال خدمات الطوارئ الذين حضروا بسرعة إلى مكان الحادث”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا