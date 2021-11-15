إصابة عدد من الأطفال إثر انهيار سقف مدرسة في لندن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 07:44 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت إدارة الإطفاء في العاصمة البريطانية لندن إن عددا من الأطفال نقلوا إلى المستشفى بعد انهيار سقف مدرسة في دولويتش.

وأوضحت إدارة الإطفاء في بيان أنه تم استدعاء ثلاث سيارات إطفاء وحوالي 20 من رجال الإطفاء إلى المدرسة بعد انهيار سقف الطابق الثاني، مشيرة إلى أنه تم علاج عدد من الأشخاص في مكان الحادث من إصابات طفيفة ونقل عدد من الأطفال إلى المستشفى، كما تم إجلاء جميع الأطفال والموظفين الآخرين بسلام من المبنى.

وقالت هيلين هايز، عضو البرلمان عن دولويتش ووست نوروود، في تغريدة عبر “تويتر”: “أشعر بقلق شديد بعد سماع الأنباء عن انهيار سقف في مدرسة روزميد هذا الصباح… أفكاري مع الأطفال والموظفين وأولياء الأمور. آمل ألا يصاب أحد بجروح خطيرة. أشكر عمال خدمات الطوارئ الذين حضروا بسرعة إلى مكان الحادث”.