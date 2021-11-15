شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي بعد «حادثة ليفربول» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة البريطانية اليوم الاثنين، إن العبوة الناسفة التي انفجرت في سيارة أجرة بمدينة ليفربول في شمال إنجلترا أمس الأحد، كان يحملها أحد الركاب، مبينة أن الانفجار يُنظر إليه باعتباره حادثا إرهابيا.

وذكرت الشرطة، إنها تعتقد أنها تعرف هوية الراكب الذي لقي حتفه في الانفجار لكن لا يمكنها الكشف عنه، فيما أوضح روس جاكسون مساعد قائد شرطة مكافحة الإرهاب لشمال الغرب، أنه "تشير تحرياتنا إلى أن هناك عبوة ناسفة بدائية تم صنعها وأن ما نراه إلى الآن أن صانعها هو الراكب الذي كان في السيارة الأجرة".

وأُلقي القبض على ثلاثة رجال (29 و26 و21 عاما) أمس الأحد، وقال جاكسون اليوم الاثنين، إنه ألقي القبض على رجل رابع (20 عاما)، مبينا أنه عثر على "أدوات مهمة" في أحد الأماكن بينما سيجري تفتيش أماكن أخرى، وأن الراكب استقل السيارة في مكان في ليفربول، وطلب من السائق نقله إلى مستشفى يبعد عشر دقائق بالسيارة.

وأضاف أن الانفجار وقع داخل السيارة عندما اقتربت من نقطة الوصول أمام المستشفى، فيما تمكن السائق من الفرار من السيارة لكنه أصيب وتلقى علاجا طبيا، وتم الإفراج عنه بعد ذلك.