14 نوفمبر , 2021
الملكة اليزابيث
بريطانيا: أعلن قصر باكينغهام أن الملكة إليزابيث الثانية (95 عامًا) لن تحضر احتفالًا رسميًا في لندن الأحد كما كانت تنوي بسبب وضعها الصحي.
وجاء في بيان قصر باكينغهام «بعد أن تعرضت لإصابة في الظهر، قررت الملكة أنها لن تتمكن من حضور قداس يوم الذكرى في نصب سانوتاف التذكاري».
وأضاف البيان أن «جلالة الملكة تشعر بخيبة لعدم حضور الحفل».
وقال قصر باكينغهام الخميس إن الملكة كانت «تنوي» المشاركة في هذا الحفل تكريما لضحايا الحروب بعد أن اضطرت للتخلي عن المشاركة في العديد من الأحداث في الأسابيع الأخيرة بناء على نصيحة أطبائها. وكانت ستشارك من شرفة وزارة الخارجية.
كانت هذه تفاصيل خبر أسباب صحية تمنع الملكة اليزابيث الثانية من المشاركة في حفل رسمي الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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