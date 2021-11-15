الاتحاد الأوروبي يكشف عن اجراءات تخص اللاجئين- عاجل

بغداد - ياسين صفوان - كشف الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عن اجراءات تخص اللاجئين بطرق غير مشروعة.

وقال الاتحاد الأوروبي بحسب "سكاي نيوز عربية"، "أبلغنا دول المصدر التي يأتي منها اللاجئون رفضنا وصولهم إلى أراضينا بطرق غير مشروعة".

ويناقش الاتحاد الأوروبي حزمة خامسة من العقوبات على بيلاروس يتوقع فرضها هذه المرة على خلفية قضية المهاجرين الذين احتشدوا على حدود البلاد مع بولندا، فيما يتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بنقلهم إلى المنطقة الحدودية لافتعال أزمة، الأمر الذي ينفيه الجانب البيلاروسي.



