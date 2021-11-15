شكرا لقرائتكم خبر الوكالة الذرية تجري تفتيشا جديدا لإيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أمس، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي سيقوم بزيارة إلى إيران قريبا. ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية القول «للسيد جروسي علاقات وثيقة للغاية مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ومع أصدقائنا في سفارتنا بفيينا. وتم توجيه الدعوة إليه بتاريخ مقترح للزيارة، ونحن ننتظر رده». وأضاف أنه إذا ما تمت الزيارة، فسيلتقي جروسي برئيس منظمة الطاقة الذرية ووزير الخارجية في إيران. يأتي ذلك بينما تستعد إيران لاستئناف المفاوضات مع القوى العالمية الكبرى نهاية الشهر الحالي بهدف إعادة إحياء اتفاقها النووي.

كانت هذه تفاصيل خبر الوكالة الذرية تجري تفتيشا جديدا لإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.