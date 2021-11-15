حقيقة رفض ترشح سيف الاسلام القذافي لانتخابات الرئاسة الليبية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر الموقع الإلكتروني لمفوضية الانتخابات الليبية، اليوم الاثنين، رفضها ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن مفوضية الانتخابات الليبية رفضت ترشح سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، للانتخابات الرئاسية.

يأتي هذا بعدما تقدم سيف الإسلام القذافي بأوراق الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية المقرر تنظيمها في شهر ديسمبر القادم واستلامه بطاقته الانتخابية.

وتبين فيما بعد أن الموقع الإلكتروني للمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، قد تعرض للاختراق.

وأفادت قناة "العربية" الإخبارية بأن القراصنة نشروا خبراً حول رفض ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة.

وقامت المفوضية لاحقاً بسحب الخبر الذي زعم رفضها ترشح القذافي للانتخابات الرئاسية المقبلة "بسبب الاحتجاجات".

وأمس الأحد، علّقت المحكمة الجنائية الدولية على ترشح نجل الزعيم الليبي الراحل، سيف الإسلام القذافي، في انتخابات الرئاسة القادمة.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما ذكرت قناة "ليبيا الأحرار"، أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها في عام 2011 بحق نجل الزعيم الليبي الراحل، لا تزال سارية.

ونقلت القناة عن المتحدث باسم المحكمة، فادي العبدالله، قوله في حديث لها: "سيف الإسلام القذافي صادر بحقه أمر قبض منذ 2011 وما زال ساريا حتى الآن".

وبحسب القناة، أشار المتحدث إلى أن المحكمة تمتنع على التعليق على أي شأن سياسي، غير أن الوضع القانوني لنجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أمامها لم يتغير.