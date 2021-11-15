انت الان تتابع خبر إيران تحدد موعد انعقاد لجنة التحقيق في اغتيال سليماني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن أمين لجنة حقوق الانسان بالسلطة القضائية الايرانية، الاثنين، أن الاجتماع الاول للجنة التحقيق في اغتيال قاسم سليماني سيعقد في العراق.

