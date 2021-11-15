أدفوكات يقر بصعوبة مباراة كوريا: لكن لا يوجد مستحيلٌ

وقال أدفوكات في مؤتمر صحفي، إن "هذه المباراة الثانية لنا في فترةِ تواجدنا بالدوحة، ونحن على أتمِ الجاهزيّة لمباراةِ كوريا الجنوبية، حيث استمررنا في الإعداد منذ أسبوع، ونأملُ أن نظهرَ بشكلٍ لائقٍ، ونعكس واقع تصاعد الأداء الذي بدا واضحاً في مباراتنا الأخيرةِ ضد سوريا".وأضافَ: "بالرغم من ان منتخب كوريا يعدُ واحداً من أفضل منتخبات القارة ونعلم بصعوبةِ المواجهة، لكن لا يوجد مستحيلٌ في كرةِ القدم، وكل شيء ممكن، لذلك تركيزنا ينصبُ على الخروج بنتيجةٍ إيجابية".

وعن سيناريو آخر لقاءٍ جمع المنتخبين، ردَ قائلاً: "عملنا بشكلٍ جيدٍ في مواجهةِ الذهاب، وخرجنا بنتيجةٍ جيدةٍ، فنحن نحللُ جميع المنافسين ونجهزُ أنفسنا بالشكلِ الذي يتناسبُ مع كل مباراةٍ، والأمرُ الإيجابي أننا نلاحظ التطورَ على مستوى الأداء الفني للمنتخب، وهذا ما يزيدنا إصراراً على السير نحو التطوير".



وأبدى أدفوكات، في اختتام المؤتمر الصحفي، رضاه عن "التعاونِ الجادِ الذي يبديه الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم وتهيئته لكل مقوماتِ النجاح، وامتدح عزيمةَ وإصرارَ اللاعبين وكل مَن يتواجد في وفدِ المنتخب، حيث لا أحدَ يدخر جهداً من أجل تقديم ما يخدم للخروج بأفضل النتائج في المباريات".