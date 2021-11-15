انت الان تتابع خبر بالأرقام.. عدد اللقاحات والمتعافين من كورونا في دولة الخليج والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الخليجي 84 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 بالمائة، بحسب مركز الإحصاء الخليجي.
وقال مركز الإحصاء الخليجي، في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 84,401,695 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 2,525,916 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,498,374 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 19,535 حالة حتى يوم أمس.
وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية بلغت 98 بالمائة، وبلغت هذه النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 بالمائة.
وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية بلغت 98 بالمائة، وبلغت هذه النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 بالمائة.